Продажи нового кроссовера Changan CS55plus стартовали в Барнауле

Российские дилеры Changan начали продажи кроссовера Changan CS55plus нового поколения. Новинку предлагают в трёх комплектациях — Comfort, Luxe и Tech по цене от 2 млн 669 тыс. рублей до 2 млн 789 тыс. рублей.

Первое, что привлекает внимание в CS55plus, — дизайн. У модели «хищные» фары и общий стремительный силуэт, как у Changan UNI-K. Интерьер также стал ближе к флагманам бренда. Так, многофункциональный руль теперь имеет форму двойного D, что даёт улучшенный обзор приборной панели и дополнительный комфорт для ног водителя. Электронный селектор коробки передач размещён на центральной консоли, приподнятой до уровня подлокотника: теперь для переключения достаточно лишь движения кисти руки.

Под капотом модели расположен двигатель собственной разработки BlueCore объемом 1,5 литра. Турбомотор мощностью 181 л.с. работает в паре с интеллектуальной пре-селективной семиступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями «мокрого» типа.

Такой двигатель и коробку передач нечасто увидишь на российском рынке. Поэтому стоит отметить, что двигатель BlueCore 1.5Т занесён в Книгу рекордов Гиннесса за долгую непрерывную работу на большой мощности. А коробка передач прошла 10 миллионов километров суммарного испытательного пробега.

«CS55plus — современный продукт, вобравший в себя многолетний труд и опыт инженеров Changan со всего мира. Новое поколение модели — оптимальный баланс технологической оснащённости, цены и размера кроссовера», — сказал заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь.

Более подробную информацию о новой модели можно получить у официального дилера Changan в Алтайском крае — автоцентре «Тисс Авто».

Фото: автоцентр «Тисс Авто»

Автоцентр ТИСС АВТО

Тел.: +7 (3852) 299-000

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212

Сайт

ООО СВ ЛИЗИНГ