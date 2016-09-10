Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером среди россиян

Фото: Хендэ Мотор СНГ

Новый кроссовер Hyundai Creta стал самым популярным среди граждан России. Только в прошлом месяце россияне приобрели 3,5 тысячи авто. Об этом пишет "Автостат".

Сейчас кроссовер стоит на шестом месте в рейтинге самых популярных автомобилей и на первом среди кроссоверов. Между тем, популярный ранее Renault Duster уступил свои позиции и опустился в последнем списке на второе место, уступив Creta по продажам всего 12 автомобилей.

Жители России могут купить новый популярный автомобиль в трех комплектациях: Start, Active и Comfort. Производители говорят, что двигатели новинки адаптированы под 92-й бензин. Только в Петербурге до конца 2016 года выпустят до 20 тысяч автомобилей Creta.

Самой главной особенностью паркетника является его адаптация к российским дорогам и климату. Владельцы Hyundai Creta оценят функцию обогрева форсунок омывателя и лобового стекла, а также увеличенный объем бачка омывателя и многое другое.