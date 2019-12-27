Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с "Уралом" под Заринском. Погибли четыре человека
Подробности происшествия уточняются
27 декабря 2019, 16:30, Илья Звягинцев
На автодороге Заринск – Смазнево – Голуха 27 декабря произошло смертельное ДТП.
Автомобиль Nissan двигался в сторону Заринска и оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Урал". В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и пассажиры иномарки.
"На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии, а также личности погибших устанавливаются", – сообщили в ГИБДД.
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