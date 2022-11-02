Иномарки закончатся. Эксперты рассказали, какие автомобили будут продавать в России в 2023 году

Состояние авторынка в России в 2023 году напрямую будет зависеть от решения иностранных производителей. Об этом рассказал гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.

«С уверенностью можно сказать, что в наличии будут представители китайского автопрома, которые будут расширять свой модельный ряд и дилерскую сеть в России. Также можно быть уверенными в поставках от отечественных заводов — АвтоВАЗ, „Москвич“, Evolute, который запустили выпуск электромобилей в сентябре текущего года», — сказал Мигаль.

Запасы иномарок на складах могут закончиться уже в этом году, а корейские производители до сих пор не приняли окончательного решения по уходу из России.

В ГК «Автодом» «Российской газете» рассказали о том, что послепродажное обслуживание автомобилей в стране останется, поскольку новые машины люди смогут покупать по параллельному импорту, а производителям будет выгодно снабжать рынок запчастями, чтобы зарабатывать на ремонте автомобилей.