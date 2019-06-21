Инспекторам ГИБДД предлагают разрешить лишать прав на месте и без суда

Согласно новой инициативе МВД полномочия инспекторов ГИБДД могут быть расширены и они смогут на месте и без суда принимать решение об ограничении действия водительских прав, пишет "Коммерсантъ".

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Автором поправок в КоАП выступил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов. "Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может", – отметил он.

"Почему мы не можем предоставить такие полномочия нашему инспектору ДПС? Он мог бы применить подобную меру обеспечения, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования", – добавил Газизов.

Сейчас решение о лишении водительских прав может вынести только суд.

Были и другие предложения. Наиболее радикальное из них касается практики назначения административных арестов – от них предложено вовсе отказаться. Мест для содержания арестованных не хватает, пояснил Газизов. Он отметил, что в России 222 спецприемника и 1,5 тыс. изоляторов, но они есть "не в каждом субъекте Федерации и не в каждом районе".

По его словам, в 2018 году МВД потратило из бюджета 3,8 млрд руб. на содержание арестованных. Газизов напомнил, что административный арест был введен в 1966 году в рамках борьбы с хулиганством, которая велась в то время в СССР. Он также отметил, что 70% сроков, назначаемых судами административных арестов, не превышают 1-3 суток.

"Зачем это все? Помимо всего прочего мы могли бы уйти от проигрышных позиций в Европейском суде по правам человека", – подчеркнул Газизов.

Он также призвал пересмотреть принцип наказания юрлиц за правонарушения в области безопасности движения, введя для них не фиксированные, а оборотные штрафы. Это существенно должно повысить размер штрафных платежей, уверен Газизов.