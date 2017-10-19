Инспекторам ГИБДД предлагают запретить выезжать на мелкие аварии

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что государство не должно вмешиваться в отношения автовладельцев, попавших в незначительные ДТП, пишет "Парламентская газета".

По мнению Лысакова, такими вопросами должны заниматься страховщики и сами автовладельцы: "Я выступаю за то, чтобы правительство отменило такую "услугу", как выезд инспектора на место ДТП в случае мелких аварий. Это гражданско-правовые отношения, возникающие между водителями и страховыми компаниями. Государственные служащие не должны тратить на это время, а десятки тысяч людей не должны страдать, когда из-за разбитой фары и поцарапанного бампера перекрывается движение на одной или двух полосах, и пробка растягивается на десятки километров".

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Депутат отметил, что для правового регулирования взаимоотношений, возникающих между автовладельцами, страховыми компаниями и государством, достаточно выпустить постановление, отменяющее возможность вызова инспекторов ДПС по незначительным случаям.

По мнению законодателя, такая мера существенно облегчит жизнь автовладельцам и автоинспекторам, чья прямая обязанность - организация дорожного движения, а не бесконечная езда по тысячам мелких ДТП. А заодно резко уменьшит количество дорожных пробок.

"Попал в мелкое ДТП - оформляй его сам. Сфотографировали место происшествия на мобильный телефон, сняли показания видеорегистраторов со спутниковым позиционированием, убрали машину. И дальше дело должно разбираться страховыми компаниями", - объяснил Лысаков.

В настоящее время депутат готовит запрос на имя председателя правительства с просьбой реализовать эту идею на практике.

Кроме того, как считает Лысаков, необходимо оказать давление со стороны государства и общества на страховые компании, которые пренебрегают своими обязанностями, перекладывая их на государственные органы: "Страховые компании получают огромные деньги с автомобилистов, но вместо того, чтобы работать, ждут, пока государство возьмет на себя часть функций в деле, которое является для них бизнесом".

Депутат напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством страховые компании должны возвращать 77% из собранных с автомобилистов сумм, а 23% оставлять себе - 20% на собственные нужды и 3% в резервный фонд. Вместо этого, по его данным, все последние годы страховые компании возвращают не более 64% от собранных средств. "Огромные накопления, свыше ста миллиардов рублей, где-то крутятся, лежат на депозитах, приносят дивиденды руководству страховых компаний. Это абсолютное безобразие. Поэтому пускай они начинают работать - пусть тратят деньги на создание специальных служб, на их оснащение, на структуры, которые будут проверять ДТП, все оперативно оформлять и в том числе проводить внутренние расследования", - подчеркнул парламентарий.