Исследование: в Сибири наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Республика Алтай

Наименьшую долю дорог в Сибирском федеральном округе, отвечающих нормативным требованиям, имеет Республика Алтай. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, в котором специалисты выявили регионы — лидеры по качеству дорог.

Во главе рейтинга оказались Москва — по итогам 2020 года нормативным требованиям здесь отвечали 97,5% региональных или местных трасс. Также лучшие дороги построены в Ханты-Мансийском АО, Краснодарском крае, Ингушетии и Челябинской области — здесь требованиям соответствуют более 80% трасс.

Хуже всего ситуация обстоит в Архангельской области, где в норматив укладывается лишь 10,3% региональных и местных дорог.

«При сравнении ситуации по федеральным округам получается, что в Центральном наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном — Архангельская область, в Южном — Крым, в Приволжском — Кировская область, в Уральском — Свердловская область, в Сибирском — Республика Алтай, в Дальневосточном — Амурская область», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что в Горном Алтае отремонтируют дорогу до Телецкого озера до 2024 года.