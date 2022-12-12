Какие «запретные» лекарства временно разрешили принимать водителям
Водителей какое-то время не будут наказывать за употребление запрещённых лекарств
Российские водители смогут употреблять некоторые ранее «запрещённые» лекарства, перед тем как сесть за руль. Наказывать их за это пока не будут. ГИБДД направила соответствующие рекомендации в свои региональные управления, пишет «Коммерсантъ». Amic.ru поясняет, о каких веществах идёт речь и как долго будет действовать разрешение.
Какие препараты разрешили?
Российские инспекторы ГИБДД какое-то время не будут лишать прав и штрафовать водителей за употребление лекарств, не признанных наркотическими и психотропными. Это, например, фенибут, феназепам и антидепрессанты.
Инспекторам поручили не заводить дела и не направлять в суд материалы по ст. 12.8 («Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии») и ч. 3 ст. 12.27 («Употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП») КоАП. Производство по таким делам прекратят в связи с отсутствием состава преступления.
Кто снял ограничение?
Конституционный суд РФ. Он временно разрешил принимать лекарства за рулём и поручил нижестоящим судам не наказывать водителей, которые сели за руль под действием некоторых препаратов.
«Коммерсантъ» пишет, что Конституционный ссуд в конце ноября рассмотрел запрос, связанный с делом Василия Шевелева (оно относится ещё к 2021 году). У мужчины в организме тогда нашли габапентин — препарат для лечения эпилепсии, не относящийся к наркотическим или психотропным. Суд лишил Шевелева водительских прав.
Издание пишет, что врачи часто находят следы лекарств в организме водителей, и суды периодически лишают прав тех, кто употреблял фенибут, феназепам и другие препараты. При этом примечание к ст. 12.8 КоАП РФ разрешает наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, но не за лекарства.
Таким образом, Конституционный суд провёл проверку и признал статью 12.8 не соответствующей нормам Конституции. Суд постановил, что с 27 ноября суды не должны лишать прав и назначать штрафы, если в акте медосвидетельствования сказано о непсихотропных лекарствах.
ДПС / Фото: amic.ru
А закон вообще запрещает употреблять эти лекарства водителям?
Формально — да. Запрет существует давно и содержится в пункте 2.7 ПДД. По нему водителям запрещается «управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения». Однако примечание к статье 12.8 КоАП РФ означает, что ответственность может наступить, только если человек употреблял алкоголь, наркотики или психотропные вещества.
«Само по себе названное примечание не предполагает такой ответственности в случае обнаружения по результатам медицинского освидетельствования в крови водителя иных веществ, в том числе входящих в состав лекарственных препаратов, если они могут ухудшить его реакцию и внимание», — сказано в постановлении Конституционного суда.
Там же написано, что наличие нормы в ПДД не образует состав правонарушения — для этого такой пункт должен быть в Кодексе об административных правонарушениях. Получается пробел в законодательстве.
Это временная мера?
Да, запреты для инспекторов и суда — временная мера. Их планируется снять, когда Госдума примет поправки в КоАП РФ. Конституционный суд обязал нижнюю палату парламента внести поправки в административный кодекс «незамедлительно».
ЛДПР поправки уже предложила, законопроект направили в комитет Госдумы по градостроительству, пишет «Коммерсантъ». Депутаты хотят, чтобы Минздрав установил отдельный перечень лекарств, употребление которых за рулём запрещено независимо от концентрации.