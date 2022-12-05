Как быстро продать подержанные авто: статистика Drom.ru и мнение эксперта

Обновление личного автомобиля начинается с продажи имеющегося. Ведь именно деньги, полученные в ходе сделки, становятся стартовым капиталом на новую машину. Но возникает множество вопросов: за сколько выставлять, в каком виде и «как быстро продать? Ведь у одних машину покупают за пару дней, а у других она стоит несколько месяцев.

«На днях продал Ford Maverick 2015 года. Объявление стояло на популярных сайтах, наверное, где-то 4-5 недель. Так за ним приехали вообще из Томска. Сказали, что за машиной в таком состоянии и за такие деньги проще приехать в другой город, чем пытаться что-то купить у себя. А вот сосед свою уже полгода продать не может», — рассказал автовладелец Евгений.

По данным сайта Drom.ru, продажа машины с пробегом в среднем занимает 36 дней (данные могут разниться в зависимости от региона и марки машины). Эксперты сайта-агрегатора говорят, что в дальнейшем этот срок может увеличиться и советуют приводить объявления к идеальному соотношению цены, характеристик, технического состояния и истории. Тогда умный алгоритм выставляет отметку «отличная цена», и шансы на быструю продажу повышаются на 20-30%.

«Если вы хотите продать машину быстрее, то вам обязательно нужно учитывать несколько нюансов. Во-первых, авто должно быть приведено к продающему виду, как внешне, так и внутренне. Во-вторых, карточки на сайтах-агрегаторах должны соответствовать всем рекомендациям: от фото до содержания текста. В-третьих, вложения в рекламу. Ежедневно на площадках публикуются сотни и тысячи объявлений, без дополнительных средств ваше сообщение может просто потеряться в выдаче», — отметил управляющий автосалона «Первый номер» Александр Гостев.

А если вы хотите не только продать быстрее, но и чтобы реклама, переговоры, показ, оформление и другие сопутствующие процессы лежали не на вас, то обратитесь в специализированный автосалон.

Гостев Александр Сергеевич