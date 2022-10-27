Как подготовить автомобиль к зиме, чтобы он не подвёл вас в экстремальных условиях
Рассказываем, что надо сделать с автомобилем прямо сейчас, если вы этого ещё не сделали
На улице — минусовые температуры, и специалисты Министерства по транспорту Алтайского края советуют автовладельцам позаботиться о своём «железном коне» и подготовить его к зиме, чтобы не было мучительно больно в холода. Эксперты напоминают: эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года. Рассказываем, что надо сделать в первую очередь и прямо сейчас (если вы этого ещё не сделали), чтобы автомобиль не подвёл вас в самый неподходящий момент.
Что нужно сделать обязательно?
— Заменить летние шины на зимние;
— проверить аккумуляторную батарею;
— заменить моторное масло;
— проверить системы охлаждения;
— проверить тормозную систему;
— подготовить системы очистки лобового стекла;
— провести работы, связанные с утеплением;
— защитить кузов от воздействия вредных реагентов, соли и песка;
— обработать замки и резиновые уплотнители.
Когда нужно «переобувать» автомобиль
Как только температура воздуха достигла +5 градусов. Летняя резина при наступлении холодов отвердевает и значительно хуже сцепляется даже с сухим дорожным покрытием. А это значит, что на дороге вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но ставите под угрозу безопасность окружающих.
Своевременная замена сезонных шин поможет обеспечить правильное сцепление с дорогой зимой, напоминают эксперты.
Кроме того, вне зависимости от погоды, специалисты Минтранса просят автомобилистов быть предельно внимательными на трассе, соблюдать дистанцию, осторожность и выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными условиями.
Нужно ли менять моторное масло перед зимой?
Фото: Екатерина Смолихина / архив amic.ru
Специалисты рекомендуют всё-таки поменять моторное масло перед зимой. В холода некоторые марки масла имеют свойство загустевать. А это значит, что при пуске холодного двигателя масло слабо поступает по системе смазки и это вызывает повышенный износ трущихся деталей. Да и для проворачивания вала двигателя с загустевшим маслом тратится намного больше энергии, чем в летнее время, что так же приводит к быстрому разряду аккумулятора.
Как защитить от морозов двигатель?
Утеплить. Для этого можно использовать:
— автоодеяло;
— электрический подогрев;
— автономный подогреватель.
Всё зависит от ваших финансовых возможностей, ну и конечно, от климатических условий региона эксплуатации машины. Так как у нас в Сибири морозы могут весьма сильными, то и позаботиться нужно основательнее.
Один из экономичных, но действенных способов утепления специалисты Минтранса называют использование войлочной накидки, которую укладывают между мотором и капотом. За счёт своих сдерживающих тепло свойств войлок замедляет остывание двигателя после выключения, тем самым обеспечивая как можно более долгое загустение горюче-смазочных материалов в нём.
Что необходимо всегда иметь в машине зимой?
— Лопата (небольшая складная);
— комплект проводов для внешнего запуска двигателя;
— буксировочный трос;
— рабочие перчатки;
— резиновый скребок со щёткой;
— водоотталкивающий аэрозоль.
Вполне возможно, эти вещи вам не понадобятся, но на всякий случай пусть лежат: в дороге возможно всякое.