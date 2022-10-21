Как в «Формуле-1». Торговая сеть «Подкова» разыграет комплект итальянских шин Pirelli
Уже в декабре 2022 года один счастливчик получит сертификат номиналом 25 тысяч рублей на летнюю резину
Торговая сеть «Подкова» совместно с итальянским брендом шин Pirelli запускают крутой розыгрыш. Главный приз — сертификат номиналом 25 тысяч рублей на летние шины Pirelli. Также можно выиграть кепку как у спортсмена «Формулы-1» и фирменный PowerBank (ёмкость 10 тысяч mAh).
Чтобы стать участником розыгрыша, нужно купить комплект зимних шин Pirelli и заполнить анкету. Обязательно сохраните чек от покупки и 16 декабря 2022 года следите за розыгрышем.
Узнавайте о наличии шин на сайте «Подковы» или по телефону: +7 (3852) 22 33 45. Добавим, что Pirelli — основной поставщик спортивных шин для «Формулы-1».
Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Сроки проведения акции — с 8 октября 2022 по 15 декабря 2022 года.