Как выглядит знак "Уступи дорогу"? Видео с экзамена в автошколе
Ролик за сутки набрал почти 60 тысяч просмотров
5 февраля 2016, 05:44, Ирина Киселева
Видеоролик, главной героиней которого стала ученица автошколы, пользуется большим интересом у россиян. Девушка за рулем не блещет знанием дорожных знаков и не может ответить ни на один вопрос инструктора.
Менее чем за сутки видео просмотрели порядка 60 тысяч человек, и сейчас оно продолжает набирать популярность. Его вы можете посмотреть тут.
Позже в сети появилось продолжении истории, где ученица пытается найти знак "Главная дорога" на улицах города.
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