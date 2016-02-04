Как выглядит знак "Уступи дорогу"? Видео с экзамена в автошколе

Видеоролик, главной героиней которого стала ученица автошколы, пользуется большим интересом у россиян. Девушка за рулем не блещет знанием дорожных знаков и не может ответить ни на один вопрос инструктора.

Менее чем за сутки видео просмотрели порядка 60 тысяч человек, и сейчас оно продолжает набирать популярность. Его вы можете посмотреть тут.

Позже в сети появилось продолжении истории, где ученица пытается найти знак "Главная дорога" на улицах города.