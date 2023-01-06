Какие дороги Алтайского края всё ещё закрыты для машин

Ограничение движения для всех видов транспорта остаётся на трёх участках дорог

06 января 2023, 14:25, ИА Амител

Дорога/ Фото: amic.ru

В Алтайском крае остаются закрытыми для всех видов транспорта три участка дорог регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сейчас в Алтайском крае движение ограничено на следующих участках:

К-09 (от Курьинского района до границы с Казахстаном);

К-03 (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);

К-18 (от н.п. Ново-Калманка до н.п. Чарышское — территория Усть-Калманского и Чарышского районов).

По данным «Алтайавтодора», открыты для всех видов транспорта дороги регионального значения К-12 (от с. Солоновка до с. Медведевка, протяжённость 39 км) в границах Смоленского, Солонешенского и Петропавловского районов и К-26 (в границах Локтевского и Третьяковского районов).

Напомним, что на части дорог Алтайского края (в том числе на федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан) 5 января ограничили движение машин. На большинстве дорог ограничения уже сняли.