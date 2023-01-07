Дорожный фонд региона составит более 15 миллиардов рублей

07 января 2023, 06:12, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2023 году дорожный фонд составит около 15,3 миллиарда рублей. Эти средства направят на ремонт и строительство магистралей в городах и районах края. Рассказываем, какие дороги отремонтируют и какие объекты станут самыми дорогостоящими.

Какие дороги отремонтируют?

В 2023 году в крае будут вести работы на дорогах Алтай — Кузбасс, от Камня-на-Оби в сторону Крутихи и далее в направлении Ярового, Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь», Бийск — Мартыново — Ельцовка и другие.

Также в Барнауле начнётся реализация ещё одного крупного проекта — строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. В эксплуатацию её должны ввести в 2024 году. Параллельно с этим идут проектно-изыскательские работы на реконструкцию объездной дороги в обход Барнаула с транспортной развязкой на пересечении с улицей Власихинской.

Дорожный фонд края в 2023 году составит 15,3 млрд рублей. С учётом дополнительных направлений расходования (инфраструктурные кредиты, приобретение техники) всего на дорожное хозяйство будет направлено 19,7 млрд рублей. Это позволит увеличить долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, до 48,05%.

Какие дороги отремонтируют в Барнауле?

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют ещё 12 дорожных участков:

улица Малахова от Власихинской до Сухэ-Батора;

9-й Заводской проезд от улицы Квартал 953А до здания 9/1;

улица Радужная от Мамонтова до границы Барнаула;

проспект Космонавтов от Солнечной Поляны до Гоньбинского тракта;

улица Звёздная от Павловского тракта до улицы Трактовой;

улица Островского от Юрина до Гущина;

улица Интернациональная от проспекта Ленина до переулка Циолковского;

улица Гущина от Попова до Кавалерийской;

улица 1905 года от Советской до Профинтерна;

улица Гридасова от Малахова до Власихинской;

улица Водозаборная в посёлке Плодопитомник от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 на улице Водозаборной;

улица Просторная от улицы Тихой до Юрина.

Ремонт и строительство дорог в Барнауле в 2023-м обойдётся более чем в 916 миллионов рублей.