Какие нововведения ждут автомобилистов в 2023 году?

Подготовили экспресс-обзор нововведений, о которых должен знать каждый автовладелец

12 января 2023, 08:00, ИА Амител



















С 1 января 2023 года изменились многие привычные порядки для автовладельцев. Листайте карточки, чтобы ознакомиться с информацией.

Например, в силу вступают новые государственные пошлины, пересматриваются скидки и льготы, а также меняются условия приобретения автомобилей за границей. В рубрике «Автокурс» на Business FM Барнаул подробно рассказали о нововведениях.