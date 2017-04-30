КамАЗ во время движения "потерял" два колеса в Новосибирске. Фото

Фото: vk.com/incident_nsk

КамАЗ в Новосибирске "потерял" 29 апреля два колеса прямо во время движения по улице Большевистской, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент".

"Водитель КАМАЗа с прицепом двигался по улице Большевистской со стороны улицы Ульяновской, возле дома №121 у него оторвались два колеса, которые отскочили во встречную "Тойоту". Девушка на "Тойоте" экстренно затормозила и получила удар сзади от "Ниссана Икс-Трейл", - говорится в сообщении.

Однако на этом беды не кончились. Колеса грузовика продолжили скакать по дороге и зацепили стоящий у входа в магазин мотоцикл.

Никто из людей не пострадал.













