Китай будет производить летающие мотоциклы

В Китае намерены приступить к массовому производству "летающих мотоциклов". Уникальную новинку во время выставки электроники CES 2016 в Лас-Вегасе представила одна из компаний Поднебесной.

Аппарат предназначен для перевозки пассажиров на средние расстояния на незначительной высоте.



По словам изобретателей этой чудо-техники, управлять этим агрегатом весьма просто – нужно лишь подключиться через специальное приложение в смартфоне и задать конечный пункт назначения. Пассажиру остается только скомандовать "взлет" и "посадка". Так что сдавать на права для управления этой техникой не потребуется, пишет "Информинг".



Мотоцикл способен развивать скорость до 100 км/час и подниматься на высоту до 3,5 км от земли.

Кстати, винты этого мотоцикла складываются, и его можно оставить на обычной парковке. Салон рассчитан на одного пассажира. Но там имеется кондиционер и отделение для багажа.

Начать продажи "летающего мотоцикла" планируется уже в 2016 году. Цена EHang 184 может превысить 200 тыс. долларов.