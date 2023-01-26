Рассказываем, где его купить в Алтайском крае и какие есть комплектации

26 января 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: автоцентр "Тисс Авто"

Китайская компания JAC становится одним из главных поставщиков российского автопрома. Модели этого бренда продают под отечественными марками "Москвич", КамАЗ, "Соллерс" (фургон JAC вместо ушедшего Ford). Но JAC – это большая корпорация со своими финансовыми институтами, логистикой и дизайн-студиями, и часть моделей для России компания оставила для продаж под своим брендом.

Можно ли купить JAC в Алтайском крае?

Сейчас в России формируют дилерскую сеть JAC. На Алтае официальным дилером бренда стала компания "Тисс Авто". В новом автоцентре уже представлен весь модельный ряд JAC, в том числе и новинка – кроссовер JAC JS6. И если младший вседорожник JAC JS4 будут продавать под брендом "Москвич", то у JS6 останется логотип JAC.

Фото: автоцентр "Тисс Авто"

Какие особенности у JAC?

В автомобиле встроена платформа с поперечным расположением двигателя и безальтернативным передним приводом, хотя задняя подвеска независимая. На нашем рынке JAC JS6 комплектуют бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,5 литра с непосредственным впрыском. Мощность мотора для РФ снижена с 184 л.с. до 174 л.с. Заявленная максимальная скорость – 180 км/ч. Коробка передач – шестиступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями (корни "Фольксваген").

Какие есть комплектации?

Комплектации две. Первая – Comfort с четырьмя подушками безопасности (фронтальные и боковые), системой стабилизации, кожаным салоном, кондиционером, виртуальной приборной панелью размером 12,3 дюйма и монитором медиасистемы такой же диагонали. Также в комплектацию входят парктроник спереди и сзади, обогрев передних сидений, камера заднего вида, система бесключевого доступа, датчик света и круиз-контроль. Рекомендованная цена Comfort – 2 599 000 рублей.

Фото: автоцентр "Тисс Авто"

Вторая комплектация – Luxury. Включает ещё две подушки безопасности, двухзонный климат, камеры кругового обзора, светодиодные фары, панорамную крышу, систему контроля слепых зон, электропривод передних сидений, датчик дождя, сервопривод пятой двери и беспроводную зарядку для смартфона. Рекомендованная цена этой версии – 2 799 000 рублей.

JAC JS6 уже доступен в автосалоне официального дилера "Тисс Авто". Гарантия на автомобиль – 150 000 пробега или 5 лет. Узнать подробности можно по телефону: +7 (3852) 44-11-11.

Автоцентр "Тисс Авто" (ООО ТД ВЕРТИКАЛЬ)

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94а

Тел.: +7 (3852) 44-11-11

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