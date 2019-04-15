Кроссовер перевернулся на крышу рядом с многоэтажкой в Рубцовске
Авария произошла накануне в переулке Гражданском
15 апреля 2019, 12:12
Кроссовер KIA Sorento перевернулся на крышу в Рубцовске вечером в воскресенье, 14 апреля.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария случилась в переулке Гражданском в 19:35 в районе дома №51. Известно, что за рулем кроссовера находился мужчина 1977 года рождения.
По имеющейся информации, автомобиль совершил наезд на препятствие, после чего произошло опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Новости партнеров