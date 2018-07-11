Легковушка сбила в центре Бийска женщину-пешехода
Авария случилась в районе пересечения улицы Красноармейской и переулка Училищного
11 июля 2018, 14:21
Фото: vk.com/avarcomdtp
Женщина-пешеход пострадала в результате наезда легкового автомобиля в центре Бийска в среду, 11 июля.
Как сообщает "Бийский рабочий", авария случилась в районе пересечения улицы Красноармейской и переулка Училищного. Очевидцы сообщают, что женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы. На место ЧП выезжали медики и полиция.
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