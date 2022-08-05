Один из лидеров по качеству и продажам: Changan продолжает завоевывать рынок

Китайские кроссоверы продолжают уверенно завоёвывать российский рынок и покорять сердца автолюбителей. Changan CS75FL — не исключение, ведь он уже является одним из лидеров по качеству в Поднебесной.

Водители ценят CS75FL за надёжную 6-ти ступенчатую АКПП Aisin (Япония), оцинкованный кузов, безупречный дизайн, комфортный и продуманный салон.

Качество автомобиля Changan CS75FL всегда на высоте и это лишний раз доказывает гарантия, которая даётся на пять лет или 150 000 км.

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Автоцентр «ТИСС АВТО» — официальный дилер «Чанган»

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