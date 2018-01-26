Машина такси загорелась после столкновения с троллейбусом в Новосибирске
Автомобиль потушили подручными средствами
Фото: vk.com/avtospas54rus
Такси врезалось в стоящий троллейбус №5 в Октябрьском районе Новосибирска и загорелось, пассажирке легковушки понадобилась медпомощь. Инцидент произошел утром в пятницу, 26 января, пишет портал "НГС.Новости" со ссылкой на группу пропаганды ГИБДД Новосибирска и приложение "Автоспас".
Уточняется, что столкновение произошло в 8:25 на улице Кирова рядом с остановкой "Дунайская". Отмечается, что общественный транспорт стоял на остановке. Выходившая из него женщина поскользнулась и ударилась головой о ступеньку. "Пока они ждали скорую, в том же направлении ехал Renault Logan с пассажиркой", — приводит слова очевидцев издание.
В результате столкновения такси марки Renault и троллейбуса пассажирка легковушки сильно ударилась головой. Ее госпитализировали вместе с пассажиркой троллейбуса.
Загоревшееся такси потушили подручными средствами.
Уточняется, что водителем машины такси был 24-летний парень, пострадавшей пассажирке 42 года. Ее доставили в больницу скорой помощи №2.