Машину барнаульца заправили соляркой вместо бензина, отчего пришлось выкинуть насос и фильтры

Житель Барнаула пожаловался на заправку на улице Калинина, после посещения которой ему пришлось выкинуть часть оборудования автомобиля. Об этом он рассказал в сообществе Barnaul22.

По словам мужчины, 25 января ему нужно было заправиться бензином АИ-95. Утром его машина не завелась. Водитель заменил свечи и катушки зажигания, но это не помогало. Только потом он выяснил, что 50% массовой доли топлива в бензобаке составляла солярка.

В результате автомобилисту пришлось выкинуть бензонасос и фильтры, а также прочистить форсунки впрыска топлива. Горожанин посетовал, что у него не сохранился чек, поэтому он даже не может предъявить претензии заправочной станции.

Ранее Министерство энергетики предложило снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках. По мнению представителей ведомства, эта мера расширит ассортимент нетопливных товаров на АЗС и увеличит их выручку.