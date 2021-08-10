Массовое ДТП с участием трёх грузовиков произошло в Бийске

ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Бийске. Подробности аварии рассказали в региональном ГИБДД.

"50-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, который впоследствии допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Toyota Carina, который, в свою очередь, допустил столкновение с автомобилем КамАЗ", – сказано в сообщении.

В результате аварии автомобили получили серьёзные повреждения. Больше всех пострадала Toyota.

Обошлось без травм.