Массовые проверки на дорогах пройдут в выходные на Алтае
В Госавтоинспекции напомнили, что грозит за вождение в нетрезвом виде
24 декабря 2022, 10:15, Никита Черников
Фото: amic.ru
В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции с 23 по 25 декабря проводят массовые проверки на дорогах Республики Алтай и ряда других регионов страны.
Как пишет «Газета.ру», полицейские останавливают автомобили на заранее выбранных участках, а также выявляют пьяных водителей.
В ведомстве напомнили, что за езду в нетрезвом виде могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить водительских прав на 1,5-2 года. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.
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