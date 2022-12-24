Массовые проверки на дорогах пройдут в выходные на Алтае

В Госавтоинспекции напомнили, что грозит за вождение в нетрезвом виде

24 декабря 2022, 10:15, Никита Черников

Фото: amic.ru

В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции с 23 по 25 декабря проводят массовые проверки на дорогах Республики Алтай и ряда других регионов страны.

Как пишет «Газета.ру», полицейские останавливают автомобили на заранее выбранных участках, а также выявляют пьяных водителей.

В ведомстве напомнили, что за езду в нетрезвом виде могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить водительских прав на 1,5-2 года. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.