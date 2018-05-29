Mercedes начальника ГИБДД города Протвино протаранил Hyundai и скрылся

В Подмосковье внедорожник Mercedes начальника ГИБДД города Протвино столкнулся с Hyundai, после чего водитель немецкого автомобиля скрылся с места ДТП, сообщает LIFE со ссылкой на Mash.

ДТП произошло 27 мая в 17 часов вечера в окрестностях Серпухова. Черный внедорожник с номерами 999 на большой скорости вылетел в поворот, не вписался в него и ударил автомобиль марки Hyundai. Водитель внедорожника даже не остановился. Легковушку от удара развернуло и выбросило на обочину.

В происшествии пострадали 24-летний водитель и его спутница. Они вызвали полицию. Сотрудники ГИБДД, изучив кадры с видеорегистратора, обнаружили, что машина принадлежит 42-летнему майору Роману Поповичу - начальнику ОГИБДД города Протвино.

Через пару часов майора нашли в больнице, куда он лег якобы с признаками инсульта. У Поповича взяли кровь, чтобы проверить ее на содержание алкоголя. Идет проверка обстоятельств ДТП.