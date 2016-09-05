Мерседес Е-класса: все о ценах и ходовых качествах рассказывает автоэксперт

Известный автоэксперт Алтайского края Александр Михельсон продолжает радовать поклонников своими тест-драйвами. В этот раз Михельсон оценил новенький "Мерседес" Е-класса с двигателем мощностью 184 л.с. Как обычно, рассказ о ценах, комплектации, дизайне и ходовых качествах автомобиля смотрите в видеоролике: