Минтранс предложил сократить число парковок в России

На улицах и во дворах российских городов планируют уменьшить число парковочных мест. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации Минтранса.

В документе сказано, что количество мест на улично-дорожной сети и на внутриквартальных территориях должно сокращаться. Парковку вдоль улиц хотят разрешить только в том случае, если пропускная способность проезжей части это позволяет.

Брать деньги за парковку по новым рекомендациям Минтранса планируют в том случае, если занято более 85 парковочных мест, за некоторым исключением.

Отмечается, что рекомендации направлены на то, чтобы сдерживать число автомобилистов в населённых пунктах.