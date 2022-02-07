Мобильный шиномонтаж: как сэкономить время, деньги и нервы на замене пробитого колеса

Водители знают, как сложно бывает самостоятельно поменять проколотое колесо — особенно когда под рукой нет нужных инструментов, а сами шины весят почти тридцать килограммов. Чтобы сэкономить время и нервы, лучше воспользоваться экстренной помощью выездного шиномонтажа.

Так, автосервис GoShina.ru предоставляет услугу мобильного шиномонтажа круглосуточно и без выходных, вне зависимости от погодных условий и вашего местоположения. При этом специалисты могут не только быстро заменить пробитое колесо, но и сделать необходимый мелкий ремонт.

Нужно отметить, что качество обслуживания будет ничуть не хуже, чем на стационарных станциях технического обслуживания. Бригады имеют весь необходимый инструментарий, чтобы решить проблемы быстро и одновременно качественно. Шиномонтажные работы выполняют опытные мастера при помощи наиболее эффективного оборудования.

Преимущества мобильного шиномонтажа:

Экономия денег

Если сравнивать по стоимости эту услугу со стационарным шиномонтажом, то, конечно, мобильный выйдет дороже. Но не следует забывать о том, сколько ещё действий потребуется совершить, чтобы добраться до сервиса, отстоять очередь и дождаться, пока вашу проблему решат. А если в стоимость вложить ещё услугу эвакуатора, то и финансовая выгода налицо.

Экономия времени

Если на дороге у вас заглохла машина или прокололось колесо, намного эффективнее и быстрее будет вызвать профессионального мастера, объяснив проблему по телефону, чем искать способы транспортировать авто к ближайшему автосервису. Параллельно с ремонтом вы можете заниматься своими делами, работать или, наоборот, взять себе перерыв и набраться сил.

Комфорт

Больше не нужно лежать под машиной и менять колесо в чистом костюме под дождём на трассе. Вы можете даже не выходить из автомобиля, дожидаясь, пока ваш вопрос решается.

Дополнительные сервисы

Кроме непосредственно замены колёс или ремонта покрышек, вы можете вызвать бригаду в случае если у вас сел аккумулятор и требуется запустить двигатель. Могло в неподходящий момент закончиться топливо, и этот вопрос тоже решаем.

Удобный мобильный шиномонтаж может избавить вас не только от экстренных проблем. Два раза в год каждый автомобилист меняет резину с зимней на летнюю и наоборот. Для этого нет необходимости самостоятельно грузить колёса в багажник, ехать на станцию технического обслуживания и выстаивать очередь. Если у вас есть комплект резины, то достаточно вызвать мобильный шиномонтаж: к вам приедут по адресу, и прямо в вашем гараже или на стоянке сделают замену всех колёс.