Момент гибели девушки в Бийске, которую сбили на переходе во время погони. Видео

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Авто Уходя от погони пьяный водитель в Бийске насмерть сбил девушку

Водитель в Бийске насмерть сбил девушку на улице Советской в субботу утром, 31 августа, когда пытался скрыться от сотрудников полиции. Он находился в нетрезвом состоянии, сообщают очевидцы.

Требования представителей ГИБДД остановиться водитель проигнорировал и попытался уйти от погони.

В результате автомобиль вылетел на часть тротуара возле пешеходного перехода, на котором стояла девушка. Как сообщили местные СМИ, удар был такой силы, что тело девушки буквально разрубило пополам.

После машина отлетела в столб. Водитель и пассажир автомобиля живы, госпитализированы.

Как рассказала официальный представитель ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова, происшествие случилось около 6 часов утра на ул. Советской, 197. "Водитель – мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Toyota Premio, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на препятствие с последующим наездом на пешехода – девушку 1992 года рождения. Водитель и пассажир (мужчина 1994 года рождения) получили телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.