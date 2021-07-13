Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирске

Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Октябрьском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария случилась 13 июля около 8 часов утра. 49-летний водитель фуры MAN ехал в сторону улицы Днепрогэсовской и у дома № 103 по улице Большевистской наехал задним левым колесом полуприцепа на мотоцикл Suzuki.

В результате столкновения 46-летний мотоциклист упал на асфальт, оказавшись головой под колёсами грузовика, отмечает паблик АСТ-54. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.