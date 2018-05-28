Мужчина попал в больницу, перевернувшись на мотоцикле в Горном Алтае
По факту аварии возбуждено административное расследование
28 мая 2018, 13:12
Фото: 04.мвд.рф
Мужчина, не имевший прав на управление транспортными средствами, травмировался после опрокидывания на мотоцикле в Онгудайском районе Горного Алтая.
Как сообщили 28 мая в республиканском МВД, авария произошла в минувшую субботу в селе Ело, когда 26-летний местный житель сел за руль мотоцикла RACER и в районе дома № 30 по улице Центральной, не справившись с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.
Мужчина получил травмы и был госпитализирован. В данный момент по факту ДТП возбуждено административное расследование.
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