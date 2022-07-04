На Алтае из-за военных учений перекроют дороги 4 и 5 июля
Движение перекроют на нескольких участках, в том числе возле посёлка Украинского
4 июля 2022, 14:15
В Алтайском крае 4 и 5 июля перекроют дороги в связи с проведением военных учений, сообщает региональная Госавтоинспекция.
• 4 июля: с 16:15 до 18:30 на участке дороги н.п. Украинский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — граница Первомайского и Косихинского районов;
• 5 июля: с 21:30 до 23:40 — н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино.
Ведомство просит водителей с пониманием отнестись к вынужденному перекрытию дорог.
Комментарии
Новости партнеров