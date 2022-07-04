На Алтае из-за военных учений перекроют дороги 4 и 5 июля

В Алтайском крае 4 и 5 июля перекроют дороги в связи с проведением военных учений, сообщает региональная Госавтоинспекция.

• 4 июля: с 16:15 до 18:30 на участке дороги н.п. Украинский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — граница Первомайского и Косихинского районов;

• 5 июля: с 21:30 до 23:40 — н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино.

Ведомство просит водителей с пониманием отнестись к вынужденному перекрытию дорог.