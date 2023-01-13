На Алтае водителям рекомендовали не ездить за пределы населённых пунктов

Дорожная обстановка 13 января крайне сложная

13 января 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Алтайского края рекомендовала водителям не ездить без острой необходимости за пределы населённых пунктов из-за снега, метелей и гололедицы. Сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

Инспекторы также советуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать ПДД, скоростной режим, дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только убедившись в отсутствии встречного транспорта.

"Осторожнее стоит быть и пешеходам. Из-за короткого светового дня и осадков видимость на дороге ухудшается. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует носить световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 13 января в Алтайском крае временно ограничили движение по трассе К-03 от Змеиногорска до Рубцовска (с 0 км по 72 км). Причиной перекрытия стала метель и отсутствие видимости на дороге.