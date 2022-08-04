На Алтае три раза перекроют две дороги из-за одного военного учения

В Алтайском крае в пятницу, 5 августа, в связи с проведением военных учений ограничат движение для всех видов транспорта на двух дорогах, сообщает региональное МВД.

С 08:00 до 08:30: ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — СНТ «Горизонт» (184 км);

С 12:30 до 13:00: СНТ «Горизонт» (184 км) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО Сибирский;

С 16:00 до 19:00: ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки — а/д «Первомайское — Новокраюшкино» — н.п. Новокраюшкино.

Краевая ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.