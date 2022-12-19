На Алтае в три раза уменьшилось число семей, которые могут купить хотя бы дешёвую машину

В регионе лишь 6% семей могут себе позволить взять в кредит недорогой автомобиль, а ранее было 16,49%

19 декабря 2022, 17:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 76 место из 89 в рейтинге регионов по доступности автомобилей, сообщает РИА Новости.

В качестве индикатора доступности выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платёж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на его надлежащее полное содержание и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объём кредита рассчитывался при первоначальном взносе 20% и сроке три года. Помимо кредита, учитывались и другие расходы: каско, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других.

«В Алтайском крае доля семей, которые могут себе позволить купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (за 0,9 млн рублей), — 6,3%, средний по стоимости новый автомобиль (2,5 млн рублей) — 0,9%, новый автомобиль премиум-класса (10 млн рублей) — 0,03%», — говорится в исследовании.

Примечательно, что в 2021 году Алтайский край был на 74 месте, в 2020 году — на 68-м, а в 2019 году — на 67-м. В итоге за четыре года доля семей, который могли позволить себе недорогой автомобиль, уменьшилась с 16,49% до 6,3%.

Республика Алтай в рейтинге на 58 месте — здесь 8,8% семей могут позволить себе недорогой новый автомобиль. В предыдущие годы регион занимал в рейтинге 60, 61 и 62 места.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 56,9% семей могут купить дешёвую машину. Высокий результат объяснили следствием высоких зарплат. Также в число лидеров попали Чукотка и Магаданская область с результатами 48,9% и 44,2%.

На последней строчке рейтинга расположилась Ингушетия, где лишь 2,6% семей могут позволить себе приобрести новый недорогой автомобиль. Также список замыкают Чечня (2,8%), Кабардино-Балкария (4,3%), Дагестан (4,4%) и Калмыкия (4,9%).