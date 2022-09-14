На Алтае военные будут перекрывать дороги три дня подряд

В Алтайском крае в связи с движением военных колонн временно перекроют несколько участков трасс, сообщили в правительстве региона.

Временный запрет на проезд будут вводить три дня подряд. 14 сентября уже перекрыли дорогу с 15:25 до 16:30 на участке Фирсово — Бобровка — Лесной (аэродром) после развязки с Новоалтайском. Также в этот день с 21:20 до 22:30 перекроют участок: посёлок Украинский — Чуйский тракт — граница Косихинского и Первомайского районов.

15 сентября ограничения введут четыре раза:

• с 01:00 до 03:30 на участке Лесной — автодорога от Бобровки через Фирсово на Чуйский тракт до Баюновских Ключей;

• с 08:00 до 08:30 от ЗАТО Сибирский по Чуйскому тракту до 187 км (садоводство «Горизонт»), с 12:30 до 13:00 в обратном направлении;

• с 22:00 до 22:30 от границы Косихинского и Первомайского районов по Чуйскому тракту до Косихи;

16 сентября с 05:00 до 08:00 перекроют участок трассы у ЗАТО Сибирский.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на участке Чуйского тракта открыли движение по четырём полосам.