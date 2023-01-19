На Алтае впервые конфисковали машину у любителя ездить пьяным за рулём

Также осуждённому назначили 300 часов обязательных работ

19 января 2023, 09:42, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае вынесли первый приговор о конфискации автомобиля, сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.

"11 января 2023 года Калманским районным судом вынесен обвинительный приговор о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ", – говорится в сообщении.

Указанная статья предусматривает наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения, если до этого уже подвергали административному наказанию за управление машиной в состоянии опьянения.

Осуждённому назначили 300 часов обязательных работ. Кроме того, впервые применили конфискацию принадлежащего ему автомобиля.