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На Алтае впервые конфисковали машину у любителя ездить пьяным за рулём

Также осуждённому назначили 300 часов обязательных работ

19 января 2023, 09:42, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru
Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае вынесли первый приговор о конфискации автомобиля, сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.

"11 января 2023 года Калманским районным судом вынесен обвинительный приговор о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ", – говорится в сообщении.

Указанная статья предусматривает наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения, если до этого уже подвергали административному наказанию за управление машиной в состоянии опьянения.

Осуждённому назначили 300 часов обязательных работ. Кроме того, впервые применили конфискацию принадлежащего ему автомобиля.

 

Комментарии 74

  • Пожизненно таких нужно на урановые рудники! Что-бы каждый день новой жизни по часу вымаливал стоя на коленях!
    19 января, Гость   Ответить
  • Все мы грешны. И ты иди встань на колени, умник...... в угол
    19 января, Гость   Ответить
  • А следующий этап? Дома подебоширил - соседи второй раз вызвали милицию - квартиру конфисковывать? И на колени всю семью
    19 января, Гость   Ответить
  • Еще бы за езду без прав так же делали - было бы вообще замечательно.
    19 января, Гость   Ответить
  • Так то машина собственность супругов. Не зря же придумали чтобы жена подпись ставила при продаже техники. К примеру самоходную технику (трактор) без подписи жены не оформят продажу. А тут конфисковали - лишили половину стоимости супругу. Она в чём виновата?
    19 января, Гость   Ответить
  • за езду без прав - права это всего лишь бумажка, если человек нормально по ПДД ездит трезвый не нарушая ничего то норм
    19 января, Гость   Ответить
  • права это всего лишь бумажка, если человек нормально по ПДД ездит трезвый не нарушая ничего то норм - ага, щаз. А ничего, что если "человека" лишили прав, то это значит, он или она уже не по ПДД ездили? А давайте вообще права отменим - ну раз норм ездить по ПДД без них.
    19 января, Гость   Ответить
  • Дома подебоширил - вы на полном серьезе не видите разницы между "дома пошумел" и "выехал в зюзю пьяным на дорогу общего пользования"? Напомнить, чем закончился выезд того же Руденко в состоянии алкогольного опьянения?
    19 января, Гость   Ответить
  • "Она в чём виновата?" - Она пусть в верховный суд подаёт на возврат половины стоимости. А если она все деньги давала на покупку машины - пускай всю стоимость возвращают!!! А муж не путёвый пускай на рудниках отрабатывает
    19 января, Гость   Ответить
  • Как попался - сразу же прям отбирать надо и права и машину.
    19 января, Гость   Ответить
  • "А следующий этап?" Головой то думай. Пьяный за рулём - это безконтрольное оружие тяжёлых травм, убийства или порчи чужого имущества. Дебошир дома, это обычно просто дебошир. И громит у себя дома пусть что хочет
    19 января, Гость   Ответить
  • Ауууу люди !!!Вы о чем??? Пьяный водитель - это УБИЙЦА. Написала большими буквами, вдруг это слово упустите из виду.... Посмотрела, бы я, если бы ваш родственник погиб под его колесами.... Не Дай Боже конечно... Но по другому не понимаете....
    19 января, Гость   Ответить
  • Ну а чо? Правильно. Только как будет, если машина ламборджини? Ведь собственник не с Калманского колхоза.
    19 января, Гость   Ответить
  • вдруг это слово упустите из виду - истерички кругом достали, ори дома
    19 января, Гость   Ответить
  • А такую "блатоту", типа как Руденко не то чтобы срок ему хороший впаять, а на куски порвать и выкинуть на асфальт его родственникам... В том ДТП погибло два ребенка: 3 и 5 лет и еще 1 женщина (мама одной из девочек)... В аду ему гореть....
    19 января, Гость   Ответить
  • Только как будет, если машина ламборджини? - Знаете, если кто-то уходит от наказания, это не повод отпускать и не наказывать всех, кто так делает. Правда ведь? Или если какой-то водитель, родившийся с золотой ложечкой во рту, сбил кого-нибудь и не сел, то и всех остальных простим и отпустим?
    19 января, Гость   Ответить
  • "Ауууу люди !!!Вы о чем??? Пьяный водитель - это УБИЙЦА". Дорогуша, а вот поддатый мужик в деревне дрова колит - он тоже потенциальный убийца?
    19 января, Гость   Ответить
  • Так новую купит ...
    19 января, Гость   Ответить
  • ага, щаз - вас не спросили, многие без прав норм ездят
    19 января, Гость   Ответить
  • Дорогуша, а вот поддатый мужик в деревне - я правильно понимаю, что вы регулярно садитесь за руль "поддатым" и считаете, что это нормально? ЗЫ - пьяный мужик, который колет дрова, закон не нарушает. Пьяный водитель за рулем - нарушает. Так что, увы вам, аналогия неуместная.
    19 января, Гость   Ответить
  • Дорогуша, а вот поддатый мужик в деревне дрова колит - он тоже потенциальный убийца?" Машиной?
    19 января, Гость   Ответить
  • Так новую купит ... - Ну пусть покупает. Сколько там сейчас стоит новая-то? Неплохой такой штраф получился.
    19 января, Гость   Ответить
  • вас не спросили, многие без прав норм ездят - а при чем здесь я? Вы не меня не спросили, а государство) И ежели оно вас поймает, вам будет а-та-та, и совершенно заслуженно.
    19 января, Гость   Ответить
  • Трезвым страшно ездить кругом одни *удаки
    19 января, Гость   Ответить
  • >> пьяный мужик, который колет дрова, закон не нарушает Так это до поры. до времени. Закон-то какой угодно можно накалякать.
    19 января, Гость   Ответить
  • он тоже потенциальный убийца? Самоубийца..
    19 января, Гость   Ответить
  • вам будет а-та-та, и совершенно заслуженно - да сфигали за 30 лет ничего не сделали
    19 января, Гость   Ответить
  • Закон-то какой угодно можно накалякать. - Я вас правильно понимаю - вы считаете, что закон, не позволяющий садиться за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения плох, и его быть не должно? Закон, не позволяющий ездить за рулем без прав - плох, и за руль нужно пускать кого угодно? Лишь бы он считал, что он ездит "нормально"?
    19 января, Гость   Ответить
  • Чем чаще пьяным будет колоть дрова, тем быстрее оттяпает себе копыто
    19 января, Гость   Ответить
  • Гы. Если алкаш ездит на машине оформленной на другого её не заберут. Типа лайфхак. Пользуйтесь.
    19 января, Гость   Ответить
  • Типа лайфхак. Пользуйтесь. - мы с соседом так и делаем меняемся машинами и норм
    19 января, Гость   Ответить
  • >> Я вас правильно понимаю -- Не правильно. Вы какие-то свои личные умозаключения описываете.
    19 января, Гость   Ответить
  • да сфигали за 30 лет ничего не сделали - я так понимаю, на комментарий выше вы отвечать не будете. Ну что я могу вам сказать - вы сознательно нарушаете закон, более того, вы считаете, что это нормально, и что так можно делать всем. То, что "все" могут оказаться за рулем в каком угодно состоянии, в том числе не умея водить, вам пофигу. От души надеюсь, что когда вам в лоб прилетит пьяное чудо без прав и страховки, вы свое мнение не измените.
    19 января, Гость   Ответить
  • Если алкаш ездит на машине оформленной на другого её не заберут - ну да, а потом этот "другой" скажет - а че это я, этот лох оформил машину на меня, она моя) И иди доказывай, что ты не верблюд)
    19 января, Гость   Ответить
  • Не правильно. Вы какие-то свои личные умозаключения описываете. - а это не ваши слова - "вас не спросили, многие без прав норм ездят", "да сфигали за 30 лет ничего не сделали"? И после этого вы говорите, что закон, не позволяющий ездить без прав - правильный? Одновременно вы его нарушаете и считаете это нормой жизни. Отлично, чо.
    19 января, Гость   Ответить
  • мы с соседом так и делаем меняемся машинами и норм - эм... Ваша машина оформлена на соседа, его - на вас? Выпили вы - конфискуют его машину, выпил он - вашу? Просто отличное решение)))
    19 января, Гость   Ответить
  • Отлично, чо. - Скажи ведь классно.
    19 января, Гость   Ответить
  • Просто отличное решение))... Пользуейтесь советом)
    19 января, Гость   Ответить
  • права это всего лишь бумажка---. Да но БЕЗ этой бумажки вы не оформите ОСАГО. Следовательно, если вы попадете в ДТП ( а от этого НИКТО не застрахован), то кто будет ремонтировать машину пострадавшего?
    19 января, Гость   Ответить
  • От души надеюсь - А если желать другому несчастья они к Вам скоро прилетят.
    19 января, Гость   Ответить
  • мы с соседом так и делаем--- женами еще поменяйтесь. рекомендую
    19 января, Гость   Ответить
  • этой бумажки вы не оформите ОСАГО........... И верно, я что дурак деньги на ветер кидать? без осаго 20 лет езжу.
    19 января, Гость   Ответить
  • то кто будет ремонтировать машину пострадавшего? - Ну ведь это его проблемы, он покупал машину для чего? пусть в гараже хранит раз боится повредить.
    19 января, Гость   Ответить
  • >> а это не ваши слова - "вас не спросили, многие без прав норм ездят", "да сфигали за 30 лет ничего не сделали"? - нет, это не мои слова.
    19 января, Гость   Ответить
  • в деревнях группы созданы вроде ДПС контроль и подобные, когда патруль в деревне или на подьезде к ней бдительные граждане сообщают. Покрывая потенциальное жулье - без страховок, пьяных лишенцев, да просто родителей которые дитушкам на УБОЙ мототехнику накупило ! Потом виноватых ищут всюду, начните с себя - пьяный значит на такси и спать!
    19 января, Гость   Ответить
  • то кто будет ремонтировать машину пострадавшего? - конь в пальто, конечно. Ну не он же. Он и на работе наверняка оформлен вчерную - чтобы получать компенсации за ЖКХ и, в случае чего, ни за что не платить)
    19 января, Гость   Ответить
  • нет, это не мои слова - ок, тогда извиняюсь)
    19 января, Гость   Ответить
  • А если желать другому несчастья - а я никому ничего не желаю, если вы не заметили. Только выражаю надежду на твердость в своем мнении в любой ситуации. Которые, внезапно, бывают разные.
    19 января, Гость   Ответить
  • нет, это не мои слова ... ну мои и чё
    19 января, Гость   Ответить
  • Он и на работе наверняка оформлен вчерную.. Что значит наверняка? стопудово именно так.
    19 января, Гость   Ответить
  • без осаго 20 лет езжу. - скажите, где вы ездите. не дай бог с вами встретиться вами. без прав, без страховки. И , кстати, что вам помешало права получить? Психиатра не прошли или нарколога?. или экзамен сдать не смогли?
    19 января, Гость   Ответить
  • или экзамен сдать не смогли? - лень учиться, да и деньги платить нужно
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, для этого есть жена, родители, дети. Если ты конечно не верблюд.
    19 января, Гость   Ответить
  • для этого есть жена, родители, дети - а с чего вы взяли, что если вас поймают пьяным за рулем машины, которой владеет ваша жена, то ни вам, ни ей ничего не будет?) Конфисковать, может, и не конфискуют, а вот уголовку в случае повторного нарушения вам впаять могут. А на первый раз - "когда водитель управляет авто в пьяном виде. Пользователю машины грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение удостоверения на срок до 2 лет, по части 1 статьи 12.8 КоАП. Аналогичное наказание предусмотрено и для собственника, который передал машину пьяному человеку, согласно части 2 статьи 12.8."
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, главное что машину не отберут.
    19 января, Гость   Ответить
  • лень учиться, да и деньги платить нужно--- А. так вы лентяй и нищеброд. Работать тоже лень?
    19 января, Гость   Ответить
  • Работать тоже лень? - кто сказал что я работаю, только дураки работают.
    19 января, Гость   Ответить
  • Если муж про***л автомобиль по пьяному делу, пусть жена теперь судится с ним и с него получает деньги за свою половину
    19 января, Гость   Ответить
  • Хорошая новость
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, отличная идея. И если полоумный ребенок скачет более двух часов в день - тоже. Надоели дебилы над головой.
    19 января, Гость   Ответить
  • главное что машину не отберут - то есть вы согласны платить по 30 тыс. с каждого? А потом присесть? Лишь бы выпить и потом за руль? Мило.
    19 января, Гость   Ответить
  • Я вас умоляю.. с учетом того что последние годы больше нет постов и засад и проверок как раньше на каждом углу можно хоть как и каким ездить. Помнится меня лишали за 1,5 года вообще ни разу не встретлся гаец.
    19 января, Гость   Ответить
  • Зациклились Вы тут - пьяный, не пьяный. Речь о другом - об остаточном алкоголе. О промилях. Помните как раньше было - меньше О.5 промилей- не пьяный. Потом меньше 0.35 не пьяный. То есть человек поехал утром, вчера выпивал, но прекрасно себя чувствует, а запашок то остался. Замерили показало 0.34 - извините - езжайте дальше. Замерили показало 0.36 - вы пьяный отдайте машину. Нормалёк!!! Кстати как щас то, сколько промилей не пьяный?
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, 0,16
    19 января, Гость   Ответить
  • Частная собственность, не, не слышал. Ни в одной стране мира таких проблем нет, наверное, в загнивающих штатах права получить расплюнуть и после рюмки можно ездить. А дтп у них в разы меньше чем у нас, так мб не в этом всем дело??
    19 января, Гость   Ответить
  • вчера выпивал--- запашок остался - не садись за руль. В чем проблема?
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, чушь, без прав просто оформляется страховка без ограничений, дороговато да, но что поделаешь.
    19 января, Гость   Ответить
  • в загнивающих штатах - я вам больше скажу, кое-где в мире нет верхнего лимита скорости) Но там и трафик не такой, как у нас, и дороги, скажем прямо, получше будут)
    19 января, Гость   Ответить
  • почему стропы у воровайки разной длины?
    19 января, Гость   Ответить
  • мы с соседом так и делаем--- женами еще поменяйтесь. рекомендую ----- у этих жен нет
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, он тоже потенциальный убийца?" Машиной? ------ Нет, топором, но кому от этого легче?
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, женами еще поменяйтесь. рекомендую -------- А Вы менялись?
    19 января, Гость   Ответить
  • "Ауууу люди !!!Вы о чем??? Пьяный водитель - это УБИЙЦА". Дорогуша, а вот поддатый мужик в деревне дрова колит - он тоже потенциальный убийца?=========В своем уме? Урод!!! Ладно он бы просто сел пьяный и потихоньку поехал до своей "хрущевке" на Змеиногорском...А то гаденышу захотелось адреналина....По газам 180км.....Только людей он расценил как кегли...
    20 января, Гость   Ответить
  • вдруг это слово упустите из виду - истерички кругом достали, ори дома=========Пасть закрой.........
    20 января, Гость   Ответить
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