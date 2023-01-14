На алтайских трассах сняли ограничения, введённые из-за непогоды

Закрытых из-за метеоусловий дорог нет

14 января 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае сняли ограничения для движения автотранспорта на всех участках автодорог. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"14 января с 07:00 сняты ограничения для движения автотранспорта на всех участках автодорог края, закрытых дорог нет", — рассказали в ведомстве.

Напомним, 13 января в Алтайском крае ограничивали движение на ряде дорог из-за отсутствия видимости и высокого риска ДТП. Запреты затрагивали трассы от Барнаула до Заринска, Алейска и Павловска, а также от Змеиногорска до Рубцовска и от Курьи до границы с Казахстаном.

Отметим при этом, что предупреждение о неблагоприятной погоде в регионе продлили. Согласно прогнозам синоптиков, днём 14 января и сутки 15 января ожидаются снег и метели с усилением ветра до 17-22 м/с, местами порывы до 25-27 м/с. Не исключено, что на дорогах сохранится сильная гололедица, а местами продолжат образовываться снежные заносы.