На скандального пранкера Эдварда Била завели уголовное дело за массовое ДТП в Москве

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП, виновником которого, по предварительным данным, стал скандально известный российский пранкер Эдвард Бил. Как сообщает ряд Telegram-каналов, по результатам освидетельствования стало известно, что блогер был трезв.

По информации Baza, правоохранителям Бил сказал, что заигрался в "пятнашки" и не справился с управлением при обгоне очередного автомобиля, отчего и вылетел на встречную полосу. В результате аварии пострадала женщина, которую госпитализировали в реанимационное отделение больницы имени Пирогова.

На блогера завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как пишет Mash, представлять интересы Эдварда в суде вызвался Эльман Пашаев, который выступал в роли адвоката по делу Михаила Ефремова.