На защите двигателя. Стоит ли переходить на новое масло по стандартам API и ILSAC 2020

С 1 мая 2020 года вступили в силу новейшие стандарты ресурсосбережения (ILSAC GF-6A, ILSAC GF и (API) SP). Теперь они учитывают требования, предъявляемые современными двигателями к моторным маслам, а также появление новых ультрамаловязких масел. Продукты новейших классов могут быть использованы вместо масел классов API SN Plus и SN.

Основные отличия новых стандартов от предыдущих (ILSAC GF-5):

— защита двигателя от преждевременного неконтролируемого воспламенения топливовоздушной смеси (Low Speed Pre Ignition или LSPI);

— защита цепи ГРМ от износа и растяжения;

— защита от образования высокотемпературных отложений на поршне и в турбокомпрессоре;

— снижение образования лаковых отложений и шлама.

Класс API SP был дополнен в части требований к снижению количества высокотемпературных отложений в двигателе с турбокомпрессором, повышению топливной экономичности и улучшению совместимости с системами доочистки отработавших газов и возможностью применения топлива на основе биоэтанола Е85.

Таким образом, если ваш автомобиль выпущен не позднее 2013 года и его двигатель использует в качестве топлива бензин или биоэтанол, оснащён системой непосредственного впрыска топлива или турбонаддувом, имеет цепь в приводе ГРМ и рассчитан на работу на маслах класса ILSAC GF-5 или на ультрамаловязких маслах (xW-16 и ниже), то имеет смысл обратить внимание на смазочные материалы новейших классификаций, таких как:

— MJ-P01. MITASU GOLD Plus SP 5W-30 ILSAC GF-6A 100% Synthetic;

— MJ-P02, MITASU GOLD Plus SP 0W-20 ILSAC GF-6A 100% Synthetic.

Новая серия масел MITASU GOLD Plus SP 100% Synthetic от компании MITASU сохранила все преимущества предыдущей серии MITASU GOLD SN 100% Synthetic, и в то же время обеспечила качественно новый уровень защиты для современных двигателей восточноазиатского, американского и европейского производства.

В Барнауле продукцию MITASU можно приобрести в ТС «Баррель» и в ТС «ГОСТ-деталь». Подробности по телефонам 8-905-984-6725 и 8-3852-59-40-20.