Непреодолимое желание искупаться на Крещение довело жителя Алтая до тюрьмы

Жителя села Карасук Республики Алтай приговорили к лишению свободы за вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2020 года мужчина дома употреблял спиртное. Во время распития он вспомнил о Крещении и захотел искупаться. По пути заехал в магазин и купил пиво, которое затем распивал во время поездки. Однако добраться до водоема нетрезвому автомобилисту не удалось, поскольку его задержали сотрудники ГИБДД.

Свою вину мужчина признал в суде, однако объяснить, зачем он неоднократно садился пьяным за руль, ему не удалось. До этого его трижды привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.