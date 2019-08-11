"Ниточка – иголочка": ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Барнауле у моста
Дистанция во всей красе, отмечают очевидцы происшествия
11 августа 2019, 13:24
Дорожная авария с участием пяти автомобилей произошла в воскресенье днем, 11 августа, на шоссе Ленточный бор возле моста, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
В сообщении под публикацией отмечается, что после ДТП начала собираться пробка. Согласно сервису "Яндекс.Пробки" проблем с движением на данном участке дороги не наблюдается.
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