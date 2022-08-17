Новый асфальт, тротуары и велодорожки: в Барнауле приняли участок Змеиногорского тракта после ремонта

Пять километров нового дорожного покрытия, велодорожки и тротуары — в столице Алтайского края открыли после двухлетнего ремонта участок Змеиногорского тракта от Аванесова до Южного тракта. Накануне объект посетили власти и руководители учреждений, расположенных рядом с этой дорогой, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Ремонт начался ещё в прошлом году. В 2021-м сделали первый участок от Аванесова до Горнолыжной. В 2022-м — от Горнолыжной до Южного тракта. Работы шли круглосуточно, чтобы не мешать оживлённому движению по этой дороге. Днём делали тротуары и велодорожки, а ночью — саму проезжую часть. Также здесь оборудовали новые автобусные и трамвайные павильоны на остановках, заменили знаки, нанесли новую дорожную разметку. Объект за 229 млн рублей ремонтировала подрядная организация ООО «Барнаульское «ДСУ № 4».

В приёмке работ приняли участие замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, директор ДСУ № 4 Николай Данилин, руководители профильного комитета администрации города, АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», ООО ИПЦ «Стандарт», МБУ «Автодорстрой» Барнаула, главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра «Дар» Ирина Молчанова, предприниматель Вадим Кручинин и др.

Фото: Михаил Полубедов / Сайт газеты «Вечерний Барнаул»

«На участке по нечётной стороне от Горнолыжной до Южного тракта полностью обустроен новый тротуар с велодорожкой протяжённостью 2,6 км, с чётной стороны проезжей части — тротуар протяжённостью 1,3 км. На тех участках, где тротуар уже ранее был сделан, там велодорожку к нему пристыковывали», — пояснил Данилин.

Главный врач «Дара» Ирина Молчанова отметила значимость ремонта этого участка.

«Змеиногорский тракт — это одна из ключевых и главных улиц нашего города, не только самая красивая и зелёная. Современная дорожная магистраль в этой части города имеет стратегическое значение. Вдоль неё расположено 11 медицинских учреждений, среди них Краевая клиническая больница, онкодиспансер, перинатальный центр», — подчеркнула Молчанова.

А предприниматель Вадим Кручинин напомнил, что в рамках городского проекта «Безопасные и качественные дороги» за 2017-2021 годы в Барнауле выполнены ремонт, строительство и реконструкция 170 объектов улично-дорожной сети города.

«Только в 2021-м отремонтировали 23 дорожных объекта. В том числе мосты через реку Власиху по ул. Мамонтова, а также через реку Барнаулку по ул. Челюскинцев. Всё это, безусловно, сказывается на комфорте горожан», — отметил он.

Фото: Михаил Полубедов / Сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Всего же в 2022 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в Барнауле потратят 3,5 млрд рублей, добавил вице-мэр Антон Шеломенцев. В рамках нацпроекта идёт ремонт 18 дорог, строят участок дороги на ул. Сиреневой — от ул. Балтийской до Северного Власихинского проезда. Кроме того, по федеральным и региональным программам идёт строительство участков пяти новых дорог: по ул. 280-летия Барнаула, ул. Христенко, малому Павловскому тракту, пр. Энергетиков, ул. 65 лет Победы.