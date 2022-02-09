Новый ежедневный рейс до Новосибирска открылся на автовокзале Барнаула

С 9 февраля на автовокзале Барнаула открылся дополнительный ежедневный рейс до Новосибирска, сообщает правительство Алтайского края.

Отправление из краевой столицы — в 17:40, прибытие в Новосибирск — в 22:10. Автобус идёт до железнодорожного вокзала с остановкой у метро “Речной вокзал”. В обратную сторону рейс отправляется в 09:46. Стоимость проезда до речного и до железнодорожного вокзалов одинаковая.

Напомним, с 2 февраля возобновились полёты из Барнаула в Красноярск. Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров будет курсировать в обе стороны два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Время в пути составит 1 час 20 минут. Рейсы из Барнаула в Красноярск запланированы с 05:00 до 06:25, в обратную сторону — с 07:20 до 08:40. Минимальная цена билета – 7867 руб.