Общественный транспорт в Рубцовске подорожает с 1 марта

Проезд в общественном транспорте Рубцовска подорожает до 26 рублей с 1 марта. Об этом сообщает администрация города.

Цена поднимется для маршрутов № 3, 6к, 10, 12 и 14. Это стало известно, когда в мэрию с уведомлениями о повышении стоимости обратились три индивидуальных предпринимателя, перевозящих рубцовчан по нерегулируемым тарифам.

Напомним, c 1 декабря 2021 год выросла стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула (с 23 и 25 рублей до 28). Позже цену подняли в Новоалтайске — там это происходит каждый год. В 2019 году стоимость проезда увеличилась с 20 до 23 рублей, а в 2020 году — до 25 рублей. Дороже стал проезд и в Бийске.