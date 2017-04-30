Определены лучшие автомобили 2017 года в России

Вручение ежегодной премии состоялось в Москве

30 апреля 2017, 14:27

Фото: autogoda.ru

Вручение ежегодной национальной премии "Автомобиль года" состоялось в Москве – в рамках торжества были объявлены лучшие машины в 23 классах.

Победители определялись путем голосования автолюбителей на сайте autogoda.ru. За три месяца свою позицию выразили 972 307 человек, сообщают Вести.ru.

Что будет с ценами на автомобили в России в 2017 году?

Что будет с ценами на автомобили в России в 2017 году?

В итоге звания "Автомобиль года" в зависимости от сегмента получили:

  • Городские автомобили - Kia Picanto;
  • Малый класс - Lada Vesta;
  • Малый средний класс - Ford Focus;
  • Средний класс - Kia Optima;
  • Бизнес-класс - Skoda Superb;
  • Представительский класс - Mercedes-Benz S-Класс;
  • Представительский премиум-класс - Rolls-Royce Ghost;
  • Универсалы повышенной проходимости - Subaru Outback;
  • Компактные внедорожники - Hyundai Creta;
  • Легкие внедорожники - Ford Kuga;
  • Средние внедорожники - Volvo XC90;
  • Тяжелые внедорожники - Range Rover;
  • Пикапы - Volkswagen Amarok;
  • Грантуреры - Porsche Panamera;
  • Купе - Chevrolet Camaro;
  • Купе премиум-класса - BMW i8;
  • Кабриолеты и родстеры - Mercedes-Benz SLC;
  • Кабриолеты и родстеры премиум-класса - Jaguar F-Type Кабриолет;
  • Компактвэны - Citroen C4 Picasso;
  • Минивэны - Volkswagen Multivan;
  • Мини-фургоны - Lada Largus Фургон;
  • Легкие фургоны - Volksvagen Transporter;
  • Фургоны - "ГAЗель NEXT";
  • Прорыв года - запуск премиального бренда Genesis;
  • Новинка года - Hyundai Creta;
  • Самый узнаваемый китайский бренд – Chery;
  • Любимая марка в премиум-сегменте - Mercedes-Benz;
  • Любимая марка в массовом сегменте – Volkswagen.
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