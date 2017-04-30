Определены лучшие автомобили 2017 года в России

Фото: autogoda.ru

Вручение ежегодной национальной премии "Автомобиль года" состоялось в Москве – в рамках торжества были объявлены лучшие машины в 23 классах.

Победители определялись путем голосования автолюбителей на сайте autogoda.ru. За три месяца свою позицию выразили 972 307 человек, сообщают Вести.ru.

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Вопрос дня Что будет с ценами на автомобили в России в 2017 году?

В итоге звания "Автомобиль года" в зависимости от сегмента получили: