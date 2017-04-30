Определены лучшие автомобили 2017 года в России
Вручение ежегодной премии состоялось в Москве
30 апреля 2017, 14:27
Фото: autogoda.ru
Вручение ежегодной национальной премии "Автомобиль года" состоялось в Москве – в рамках торжества были объявлены лучшие машины в 23 классах.
Победители определялись путем голосования автолюбителей на сайте autogoda.ru. За три месяца свою позицию выразили 972 307 человек, сообщают Вести.ru.
В итоге звания "Автомобиль года" в зависимости от сегмента получили:
- Городские автомобили - Kia Picanto;
- Малый класс - Lada Vesta;
- Малый средний класс - Ford Focus;
- Средний класс - Kia Optima;
- Бизнес-класс - Skoda Superb;
- Представительский класс - Mercedes-Benz S-Класс;
- Представительский премиум-класс - Rolls-Royce Ghost;
- Универсалы повышенной проходимости - Subaru Outback;
- Компактные внедорожники - Hyundai Creta;
- Легкие внедорожники - Ford Kuga;
- Средние внедорожники - Volvo XC90;
- Тяжелые внедорожники - Range Rover;
- Пикапы - Volkswagen Amarok;
- Грантуреры - Porsche Panamera;
- Купе - Chevrolet Camaro;
- Купе премиум-класса - BMW i8;
- Кабриолеты и родстеры - Mercedes-Benz SLC;
- Кабриолеты и родстеры премиум-класса - Jaguar F-Type Кабриолет;
- Компактвэны - Citroen C4 Picasso;
- Минивэны - Volkswagen Multivan;
- Мини-фургоны - Lada Largus Фургон;
- Легкие фургоны - Volksvagen Transporter;
- Фургоны - "ГAЗель NEXT";
- Прорыв года - запуск премиального бренда Genesis;
- Новинка года - Hyundai Creta;
- Самый узнаваемый китайский бренд – Chery;
- Любимая марка в премиум-сегменте - Mercedes-Benz;
- Любимая марка в массовом сегменте – Volkswagen.
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