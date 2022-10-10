Осенняя прокачка: где выгодно обслужить свой автомобиль?

После жарких летних месяцев и дальних поездок автомобиль нуждается в тщательном обслуживании. И подготовку к холодам лучше не откладывать на последний момент, чтобы не попасть в ежегодную водительскую суматоху. Можно выгодно обслужить свой автомобиль в АЕМ Холдинг. Рассказываем, на какие услуги здесь действуют акции осенью 2022 года.

Нанесение на кузов защиты Hikari Diamond 9H



Керамическое покрытие Diamond 9H — одно из топовых средств в линейке Hikari. Хорошо защищает от царапин и создаёт мощный защитный слой на лакокрасочном покрытии автомобиля. Сейчас по акционной цене — от 19 100 рублей. Бесплатное нанесение жидкого воска



Такая обработка кузова обеспечивает дополнительную защиту не только от ржавчины, но и от ультрафиолетовых лучей, провоцирующих выгорание краски, придаёт блеск и гидрофобный эффект, а также предотвращает образование пятен. При комплексной мойке кузова и салона — нанесение жидкого воска бесплатно. Установка сигнализации Starline



Установка одной из самых популярных сигнализаций с автозапуском — от 22 275 рублей. Шиномонтаж со скидкой 50%



На осенний шиномонтаж действует специальная цена, а также выгода до 20% на шинный отель. Мойка радиатора



Чистые радиаторы автомобиля — залог эффективной работы системы охлаждения двигателя и климатической системы. Акционная стоимость в АЕМ Холдинг — 3 600 рублей. Тонировка



Также действует акционная цена — от 5 500 рублей. Сетка в бампер



Алюминиевая сетка в бампер нужна для защиты радиатора от гравия, насекомых и мусора. Стоимость 2900 рублей.

Для негарантийных автомобилей АЕМ Холдинг даёт дополнительные скидки на обслуживание: выгода до 30%, на запчасти — до 10%. Поэтому если ваш автомобиль старше трёх или пяти лет или он был приобретён в другой стране (Казахстан и др.), можете смело обращаться за скидкой. Обслуживание у официального дилера — это гарантия надёжности и качества!

*Подробности акции уточняйте у мастеров-консультантов

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