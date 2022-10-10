Осенняя прокачка: где выгодно обслужить свой автомобиль?
АЕМ Холдинг (Тойота Центр Барнаул и Лексус-Барнаул) подготовил сразу несколько выгодных предложений
После жарких летних месяцев и дальних поездок автомобиль нуждается в тщательном обслуживании. И подготовку к холодам лучше не откладывать на последний момент, чтобы не попасть в ежегодную водительскую суматоху. Можно выгодно обслужить свой автомобиль в АЕМ Холдинг. Рассказываем, на какие услуги здесь действуют акции осенью 2022 года.
Нанесение на кузов защиты Hikari Diamond 9H
Керамическое покрытие Diamond 9H — одно из топовых средств в линейке Hikari. Хорошо защищает от царапин и создаёт мощный защитный слой на лакокрасочном покрытии автомобиля. Сейчас по акционной цене — от 19 100 рублей.
Бесплатное нанесение жидкого воска
Такая обработка кузова обеспечивает дополнительную защиту не только от ржавчины, но и от ультрафиолетовых лучей, провоцирующих выгорание краски, придаёт блеск и гидрофобный эффект, а также предотвращает образование пятен. При комплексной мойке кузова и салона — нанесение жидкого воска бесплатно.
Установка сигнализации Starline
Установка одной из самых популярных сигнализаций с автозапуском — от 22 275 рублей.
Шиномонтаж со скидкой 50%
На осенний шиномонтаж действует специальная цена, а также выгода до 20% на шинный отель.
Мойка радиатора
Чистые радиаторы автомобиля — залог эффективной работы системы охлаждения двигателя и климатической системы. Акционная стоимость в АЕМ Холдинг — 3 600 рублей.
Тонировка
Также действует акционная цена — от 5 500 рублей.
Сетка в бампер
Алюминиевая сетка в бампер нужна для защиты радиатора от гравия, насекомых и мусора. Стоимость 2900 рублей.
Для негарантийных автомобилей АЕМ Холдинг даёт дополнительные скидки на обслуживание: выгода до 30%, на запчасти — до 10%. Поэтому если ваш автомобиль старше трёх или пяти лет или он был приобретён в другой стране (Казахстан и др.), можете смело обращаться за скидкой. Обслуживание у официального дилера — это гарантия надёжности и качества!
*Подробности акции уточняйте у мастеров-консультантов
Тойота Центр Барнаул: +7 (3852) 23-23-23
Лексус-Барнаул: +7 (3852) 23-22-22
АЕМ Холдинг
Адрес: Павловский тракт, 164а
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