Отечественная классика с китайскими нотками. Каким будет новый «Москвич»?

Мэр Москвы Сергей Собянин показал, как будут выглядеть обновлённые «Москвичи». Судя по опубликованным концептам, под легендарной отечественной маркой будут выпускаться китайские машины.

На данный момент представлены четыре возможные модели, которые не получили самостоятельных имён: три кроссовера и один электромобиль.

По факту «Москвичами» будут автомобили китайского бренда JAC.

Первый — JAC JS4. Эту машину планировали начать продавать в России, но теперь, судя по всему, здесь её будут производить. Модель является компактным кроссовером, который должен стать конкурентом Geely Coolray и Hyundai Creta.

Вторая модель — JAC Sehol X6 2022, третья — совместная разработка китайских инженеров и специалистов компании Volkswagen под названием Sehol A5 Plus.

Четвёртая модель носит ярлык «флагманской». JAC S7 на данный момент собирают на заводе в Казахстане.