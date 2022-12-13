«Открытие Авто»: большинство автовладельцев готовы платить за проезд по платной трассе не более 500 рублей

По платным дорогам передвигаются 53% автомобилистов России. И 82% владельцев авто не готовы отдавать за разовый проезд более 500 рублей. Таковы результаты опроса, которое проводило «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)*.

Причём ежедневно по платным дорогам ездят только 2% опрошенных, ещё 4% — несколько раз в неделю, 10% — несколько раз в месяц, 5% — раз в месяц. Остальные 32% пользуются такими трассами лишь несколько раз в год. В основном это люди возраста 18-25 лет (70% опрошенных) и мужчины (55% опрошенных).

Вообще не пользуются платными дорогами 47% опрошенных. И если в Москве и Московской области это всего 18%, то в Сибири доля достигает 76%.

86% участников опроса не согласны с предложением об увеличении предельной стоимости проезда с 3 до 5-8 руб. за один километр. Они считают, что стоимость проезда и так высокая. 14% согласны на повышение, если платных трасс станет больше. Наиболее популярна эта идея на Дальнем Востоке (21%), тогда как в Центральном федеральном округе у неё лишь 9% сторонников.

При этом стоимость проезда по платным трассам — решающий критерий для автомобилистов при выборе маршрута. 82% респондентов не готовы тратить за разовый проезд по платной трассе более 500 рублей (даже в Московском регионе, где эта доля самая низкая, за этот наиболее приемлемый ценовой диапазон проголосовали 77%). Ещё 13% опрошенных могут «раскошелиться» максимум на 1000 рублей. 2% согласны платить за однократный проезд до 2000 рублей, 1% — до 5 000. И, наконец, 2% автовладельцев заявили, что любят комфорт в поездке и потому готовы заплатить любую сумму за проезд по платной дороге: более щедрыми оказались женщины, чем мужчины (3% против 1%), и водители в категориях от 18 до 40 лет (3%).

«Правительство России продолжает реализовывать амбициозные планы по расширению количества платных трасс. С одной стороны, это позволяет улучшить транспортное сообщение между городами, с другой, как показывает опрос, водители всё-таки обеспокоены стоимостью проезда, что может стать сдерживающим фактором для роста спроса на использование платных дорог», — отметил лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто» Денис Сорокин.

*Опрос проводился 26 ноября — 1 декабря 2022 года среди 1520 автовладельцев в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.